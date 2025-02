Mariana Vieira da Silva. "Ministério Público tem que deixar de querer participar na vida política"

No rescaldo da acusação do caso Tutti-Frutti e do arquivamento das suspeitas sobre Fernando Medina e Duarte Cordeiro, a socialista Mariana Vieira da Silva pede ao Ministério Público (MP) que deixe de tentar intervir na vida política. A antiga ministra da Presidência critica a lentidão da justiça num processo em que o MP deduziu acusação contra 60 arguidos por crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A justiça, ou funciona num calendário mais próximo da política ou então corta definitivamente com a sua vontade - que ainda ontem foi visível nos recados políticos que o Ministério Público deixa a duas pessoas que não acusou - de querer participar na vida política, como parece que quer", critica Mariana Vieira da Silva, no programa Casa Comum, da Renascença.

Quatro atuais presidentes de junta de freguesia em Lisboa (três do PSD e um do PS) e dois vereadores na capital (de PS e PSD) estão entre os 60 acusados no caso Tutti-Frutti, que respondem por 463 crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento, burla qualificada, falsificação de documento, abuso de poder e recebimento indevido de vantagem, algum dos quais na forma agravada. A antiga ministra diz-se satisfeita com o desfecho em relação a Medina e Cordeiro, mas alerta que o caso tem consequências nas autárquicas em Lisboa. "Há uma mancha que fica do tempo que estes casos [demoraram] e da forma como eles vão marcar as eleições autárquicas em Lisboa, não é possível não enfrentar essa realidade. Oito anos depois, é muito tempo", afirma Mariana Vieira da Silva, numa referência à duração da investigação. Ministério Público deve explicações no processo No espaço de debate político da Renascença, o antigo deputado social-democrata Duarte Pacheco defende que o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, deve fazer uma avaliação sobre a duração deste processo.