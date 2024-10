Governo a gerir expectativas no excedente e uma incógnita chamada Trump nos Estados Unidos

O PS critica a eventual atribuição de uma pensão extraordinária aos idosos por parte do Governo.

Durante o programa Casa Comum, da Renascença, a deputada e dirigente socialista, Mariana Vieira da Silva considerou que o melhor seria fazer um aumento permanente nas pensões e não dar bónus nas pensões quando o Governo decide.

A socialista condena "a ideia que a pensão é uma espécie de bónus ou prémio de fim de ano, que ora um ano há, ora não há".

"Isto volta a agitar a ideia de que só se atualizam as pensões em ano eleitoral, no mês que dá mais jeito, e isso é uma ideia perigosa da qual devemos fugir", lamentou Mariana Vieira da Silva.

Já do lado do PSD, Duarte Pacheco, antigo deputado e dirigente, compreende a posição do Governo para que não seja dado um passo maior do que a perna e depois as pensões venham a ser cortadas.

"Um aumento que seja incluído na própria pensão tem aqui um problema. É que fica para todo o sempre. Hoje estamos com excedente e isso é fazível, mas não sabemos como vai ser a situação daqui a três anos, ninguém quer viver aquilo que vivemos há uns anos, com cortes nas pensões", defende o social-democrata.

Duarte Pacheco concorda que "vale mais fazer as coisas com conta peso e medida".