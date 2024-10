Sobre o Orçamento do Estado para 2025, os comentadores do programa "Casa Comum" analisam a polémica em torno das reuniões entre André Ventura e Luís Montenegro.

Num plano europeu, o painel residente do debate semanal da Renascença compara os anúncios do documento orçamental apresentado pelo Governo e o que consta no Plano Orçamental-Estrutural Nacional de Médio Prazo, enviado por Portugal à Comissão Europeia.