Duarte Pacheco critica "posição tão dura" de Montenegro sobre polícias. "Processo negocial tem de estar aberto até ao limite"

O ex-deputado do PSD, Duarte Pacheco, assume que "não teria dito" a frase "nem mais um cêntimo proferida pelo primeiro-ministro".

Já a socialista Mariana Vieira da Silva lamenta a frase "lapidar" de Luís Montenegro quando há meses "deixou no ar" a possibilidade de equiparação do suplemento da PSP e da GNR à PJ.

Neste programa debateu-se ainda a segunda volta das eleições francesas e a confirmação de António Costa na presidência do Conselho Europeu, com a presença do eurodeputado João Oliveira.