Duarte Pacheco, do PSD, e a socialista Mariana Vieira da Silva comentam o recente manifesto de 50 personalidades de diversos quadrantes que defendem uma reforma da justiça.

Os comentadores do programa Casa Comum avaliam ainda a apresentação de uma Agenda anticorrupção pelo Governo.

No plano europeu, a eurodeputada do CDS, Ana Miguel Pedro, junta-se ao painel fixo no debate sobre o início das conversações de adesão da Ucrânia e Moldova à União Europeia.