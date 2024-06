“Há alguma dúvida de que existe agenda política na divulgação de escutas?”

O social-democrata Duarte Pacheco não tem dúvidas de que há uma agenda política na base da divulgação de escutas na comunicação social.

No programa Casa Comum, da Renascença, o antigo deputado do PSD reagiu à publicação de escutas telefónicas a várias personalidades públicas, criticadas recentemente num manifesto de 50 personalidades de diversos quadrantes que defendem uma reforma da justiça.

Duarte Pacheco evoca um caso que remonta aos governos de Cavaco Silva: a acusação à então ministra da saúde Leonor Beleza.

“Sai a notícia que Leonor Beleza é acusada com dolo no caso do sangue contaminado, na sexta-feira final da campanha eleitoral, a 48 horas das eleições. Todos percebemos que havia ali uma agenda política. Os portugueses responderam a quem tinha esse objetivo, porque deram a maioria absoluta ao Professor Cavaco Silva.”

Há uma agenda neste momento? “Mas há alguma dúvida? Saem escutas que é um crime aos nossos olhos”, afirma Duarte Pacheco.