Pedro Marques admite que crise na habitação vai "penalizar" PS em futuras eleições

Na véspera do Conselho de Ministros que vai aprovar medidas de apoio à habitação e de, no Parlamento, ser confirmado o diploma do pacote Mais Habitação, surge um aviso dentro do PS sobre as cautelas com que o tema deve ser tratado e já é assumido que deverá ser uma das áreas que mais irá penalizar o partido.

No programa "Casa Comum" da Renascença, Pedro Marques, membro do Secretariado Nacional do PS, alerta que "esta área da habitação será, de certeza, uma das áreas de avaliação mais significativa dos portugueses no final da legislatura".

Em causa, segundo o eurodeputado do PS, estão a "carestia de respostas, a situação difícil em que nos encontramos, aqui em Portugal e no resto da Europa". O "problema é tão estrutural e tão europeu", acrescenta Pedro Marques, "que inclusivamente o Governo português desafiou a Comissão Europeia a criar respostas europeias para um problema que não é só de Portugal", referindo-se à carta enviada a Ursula von der Leyen.

O vice-presidente dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu revela que já transmitiu estas preocupações ao primeiro-ministro e nas intervenções que tem feito nas reuniões do secretariado nacional do PS, o órgão de direção restrito de António Costa.