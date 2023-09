Habitação divide Marcelo e Governo

O rescaldo político do veto do Presidente da República ao programa Mais Habitação é um dos temas em destaque no Casa Comum desta semana.



Em declarações ao programa da Renascença, o deputado socialista e dirigente do Secretariado Nacional do PS, Porfírio Silva, cola Marcelo Rebelo de Sousa aos atrasos na reforma do setor e por possíveis aumentos de rendas e acusa Luís Montenegro de ir atrás da posição do Presidente da República.



As migrações com destino à Europa foi outro dos temas analisados. Na terça-feira, saíram os dados que mostram um aumento substancial dos pedidos de asilo na UE e aumentaram este ano os casos de travessias precárias do Mediterrâneo tal como a pressão da entrada de migrantes pelo Leste, casos da Polónia e Hungria.

Os comentadores do Casa Comum são Porfírio Silva, do PS, e Pedro Duarte, do PSD.