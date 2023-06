As lições dos rankings das escolas e a escalada das taxas de Juro.

A publicação dos rankings das escolas voltou a levantar o debate sobre público e privado, no meio de múltiplas críticas ao interesse na divulgação dos dados com origem no Ministério da Educação.

Por outro lado, um relatório da Fundação José Neves sobre Educação, Emprego e Qualificações concluiu que em 2022, o ganho salarial associado ao ensino superior atingiu mínimos históricos, representando cerca de metade do de 2011.

No plano europeu, o eurodeputado do CDS Nuno Melo juntou-se ao debate para analisar o oitavo aumento consecutivo das taxas directoras do BCE, a inflação persistente e o papel dos Estados neste combate.