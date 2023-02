O relatório sobre abusos na Igreja em Portugal

As alterações à lei penal no sentido de aumentar os prazos de prescrição, para dar resposta à Comissão Independente que estudou os abusos sexuais na Igreja, foi um dos temas do programa Casa Comum da Renascença.

O deputado socialista Porfírio Silva é cauteloso. Diz que não se deve alterar a lei a quente.

Porfírio Silva não é apologista de mudanças que querem resolver tudo rapidamente ,mas aceita mudanças que possam travar este tipo de crimes.

No debate Casa Comum, o social-democrata Pedro Duarte diz que o poder político tem de dar uma resposta clara na penalização destes crimes.