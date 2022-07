Governo estuda taxa sobre lucros excessivos das energéticas

O Governo vai ponderar a criação de uma taxa para os lucros excessivos das energéticas, afirma o deputado socialista Carlos Pereira, em declarações ao programa Casa Comum da Renascença.



Esta é uma das medidas que pode fazer parte do próximo Orçamento do Estado para 2023, sublinha o parlamentar do PS.

“A questão da taxa dos lucros excessivos, já houve vários membros do Governo que disseram aquilo que me parece razoável nesta altura. Está em análise a situação dos lucros das empresas que beneficiam extraordinariamente do contexto em que vivemos. Elas serão avaliadas no quadro do próximo Orçamento, não tenho dúvidas sobre isso. Não posso dizer que sim ou que não, mas essa avaliação está a ser feita pelo Governo”, afirma Carlos Pereira.

No programa Casa Comum da Renascença, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, acusa o Governo de inação perante o aumento do custo de vida dos portugueses e de estar “a arrecadar uma brutalidade de impostos que não lhe seriam devidos se não fosse o aumento dos preços”.

“O PSD defende que o Governo use imediatamente essa folga orçamental, porque é uma folga imoral, à custa do aumento generalizado dos preços, para acorrer às necessidades mais básicas dos portugueses, sobretudo os mais carenciados”, defende Hugo Soares.

A União Europeia chegou esta semana a um acordo, com algumas exceções, sobre poupança de gás, numa altura em que a Rússia já está a começar a fechar a torneira.

O secretário-geral do PSD acusa o Governo de nada ter feito para lutar pela interligação de gás natural através dos Pirenéus. Hugo Soares diz que esta era uma matéria que estava avançada no tempo do Governo de Passos Coelho

O dirigente social-democrata diz, no entanto, que o Governo português esteve bem ao contestar o plano inicial da comissão de um corte de 15%.