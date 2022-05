O que falhou no caso dos refugiados ucranianos?

O caso do acolhimento de refugiados ucranianos, a guerra na Ucrânia, o agravamento da pandemia de Covid-19 e a limitação do preço do gás para descer a eletricidade foram temas em análise no Casa Comum desta semana. Os convidados são o socialista Porfírio Silva e o social-democrata Nuno Carvalho.



É preciso não diabolizar os russos que vivem em Portugal, defende o deputado socialista Porfírio Silva.

O parlamentar considera que o caso do acolhimento dos refugiados ucranianos em Setúbal tem de ser investigado e esclarecido, mas há uma barreira que não pode ser ultrapassada.

Nuno Carvalho, deputado do PSD e membro da assembleia municipal de Setúbal, diz que nesta história do acolhimento a refugiados falta ouvir Catarina Marcelino, antiga secretária de Estado da Cidadania e Igualdade que atualmente está à frente do Instituto de Segurança Social.

Perante a aproximação de uma sexta vaga de Covid-19 e com o número de casos a crescer, fará sentido voltar a ter testes gratuitos e máscaras de novo num conjunto de zonas mais alargado? O socialista Porfírio Silva responde que “não”.

O social-democrata Nuno Carvalho também considera que não se deve dar passos atrás.