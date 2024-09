A colossal "Sinfonia dos mil" e "Depois do Silêncio" no Centro Cultural de Belém

Já está a pensar no regresso às aulas, na organização da casa depois de voltar de férias? E que tal aproveitar para relaxar e dar um salto ao Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.



Para setembro, o CCB preparou uma programação com dança, teatro, e muita música.

O escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior escreveu “Torto Arado”, o livro que se tornou num fenómeno depois de ganhar o Prémio Leya em Portugal. A realizadora e coreógrafa Christiane Jatahy pegou na obra para se inspirar para o espetáculo de teatro que agora chega ao palco do Centro Cultural de Belém.

“Depois do silêncio” é uma peça que nasceu da vontade de a artista criar algo quando o Brasil virou à direita na presidência de Jair Bolsonaro.

O espetáculo sobe ao palco do Pequeno Auditório do CCB a 14 setembro, às 19h00, e no dia 15, às 17h00.

Outro destaque do Cartaz CCB de setembro é a Sinfonia n.º 8 de Gustav Mahler, uma das maiores obras corais do repertório clássico.

Com direção musical de Antonio Pirolli, em palco para oferecer ao público a chamada "Sinfonia dos mil" músicos vão estar a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, o Coro Sinfónico Lisboa Cantat e o Coro Infantil e Juvenil da Universidade de Lisboa.

Vai poder ouvir a obra-prima de Gustav Mahler no dia 15 setembro, às 17h00, e no dia 17, às 20h00. Em ambos os dias haverá uma conversa pré-concerto com o público, às 16h30 do dia 15, e às 19h30 no dia 17, com o musicólogo Rui Campos Leitão.

Além de música e teatro, o CCB acolhe um ciclo de Conferências sobre os Sentimentos, que acontece a partir de 3 de outubro.

As sessões conduzidas pelo filósofo António de Castro Caeiro inspiram-se nos versos de Camões, mas isso será só o ponto de partida, porque os sentimentos têm várias traduções, explica-nos o académico.

Até junho de 2025, na última quinta-feira de cada mês, António de Castro Caeiro falará sobre espanto, desejo, ira, nostalgia, melancolia, liberdade, amor, entre outros sentimentos que são muitas vezes porta de entrada e contacto com o outro.

Outras sugestões CCB

Em setembro, se preferir ver teatro, a companhia Artistas Unidos apresenta “Búfalos de Pau Miró”. De 18 a 29 de setembro, na Black Box, vai poder assistir a esta peça que se apresenta como sendo um espetáculo sobre a sobrevivência, individual e de grupo.

Se preferir ouvir fado, há um disco de estreia. Sara Paixão dá a conhecer o novo trabalho a 28 de setembro. É uma oportunidade para ouvir novos fados, temas mais tradicionais, mas também canções assinadas por Vinícius de Moraes, Tozé Brito ou Matias Damásio. O concerto no pequeno auditório é às 19h00.

Ainda pelo fado, as vozes de Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro juntam-se à Orquestra Sinfónica Portuguesa no espetáculo “Amália na América – Além do Fado”, domingo, 22 de setembro, às 19h00, no Grande Auditório.

Se preferir outro género musical, a que se junta também dança, dias 7 e 8 de setembro pode assistir ao espetáculo “The imperial Bells of China”, em que o China Arts and Entertainment Group dá a conhecer uma tradição oriental. Desde que foi criado em 1983, este espetáculo já percorreu 57 países e regiões.