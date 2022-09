CCB associa-se às comemorações dos 200 anos da independência do Brasil

O Centro Cultural de Belém associa-se à comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil.

O Grande Auditório recebe a 8 de setembro às 21h00, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais. Na sua primeira digressão pelo nosso país, esta orquestra brasileira traz no reportório obras do compositor português Braga Santos, de Villa-Lobos com as bachianas brasileiras e tocará ainda Carlos Gomes. A direção de orquestra é do brasileiro Fábio Machetti.

Também para debater os 200 anos da independência do Brasil, o CCB organiza um ciclo de pensamento no dia 9.

Na mesa-redonda, marcada para as 18h30, participam da Universidade de São Paulo a académica Íris Kantor e da Universidade Nova de Lisboa, Jorge Pedreira. A moderação é de Diogo Ramada Curto.

Ainda no Cartaz CCB, a 11 de setembro tem o concerto inaugural da temporada, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa a tocar às cinco da tarde no Grande Auditório. No concerto dirigido pelo maestro Pedro Neves vão interpretar Beethoven e Brahms.

Se preferir fado, “Há Fado no Cais”, a 23 de setembro com Ana Sofia Varela, um concerto marcado para as nove da noite no pequeno auditório, para o qual também pode comprar bilhete para a transmissão digital e assistir sem sair de casa.

São estas as propostas do Cartaz CCB de setembro. Agora é só escolher o que quer ver e ouvir.