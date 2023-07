Flávio Massano: "Não consigo perceber como conseguimos estrangular tanto o interior"

Quando Flávio Massano decidiu candidatar-se, em 2021, como independente à presidência da Câmara Municipal de Manteigas, não esperava sair vencedor. "No momento em que estávamos a contar os votos, havia uma parte de mim que queria ganhar e outra que queria continuar com a mesma vida cómoda", recorda, explicando que a vitória implicava uma mudança radical de vida - estava há 13 anos em Lisboa, onde tinha uma carreira de sucesso, e teria de regressar para a terra natal. Uma decisão que tomou com sentido de missão.

"A grande paixão que tenho pela minha terra é o grande mote do meu regresso a Manteigas", diz em entrevista ao podcast "Bolsa de Futuro" da Renascença, adiantando que, enquanto autarca, pretende contribuir para que o concelho se desenvolva e os habitantes tenham uma vida melhor.

Desde que se mudou com a família, para o distrito da Guarda, tem-se dedicado a combater o despovoamento da região. "Não consigo perceber como conseguimos estrangular tanto o interior. Por que é que continuamos a abandonar o sítio onde somos felizes e onde crescemos?”



Flávio Massano estou direito, começou a trabalhar como consultor na área da fiscalidade, mas foi em cargos de gestão, no setor tecnológico, que fez carreira. Em 2021, co-fundou a team IT, um projeto de consultoria tecnológica, que tem como missão ajudar quadros qualificados a fixarem-se fora dos grandes centros.

Conheça a história deste jovem político no episódio desta semana de Bolsa de Futuro.