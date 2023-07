Filipa Rocha, a inventora premiada que sonha com uma escola inclusiva

A ideia nasceu numa conversa com o orientador de mestrado. Filipa Rocha, engenheira informática, ainda não tinha escolhido o tema para a tese, quando o professor a alertou para uma realidade que, até então, desconhecia.

“Mostrou-me que existem brinquedos e sistemas educativos que não são acessíveis a crianças com deficiências visuais”, conta a investigadora de 27 anos que, desde então, se dedicou a apresentar uma solução para o problema.

Em entrevista à Renascença, no podcast “Bolsa de Futuro”, Filipa Rocha conta como a partir de um conjunto de peças e um pequeno robô criou um sistema inovador que permite que as crianças com algum tipo de dificuldade visual aprendam programação e adquiram competências digitais.

O projeto valeu-lhe o segundo lugar do Prémio Inventor Europeu 2023, na categoria Jovens Inventores, lançado pelo Instituto Europeu de Patentes.

“Sempre achei que devíamos ter todos as mesmas oportunidades e trabalhei para isso”, afirma, considerando que, nos últimos anos, a escola em Portugal se tem tornado cada vez mais inclusiva, ainda que continue a haver margem para progredir.

“Algumas ferramentas que estas crianças usam acabam por deixá-las muito focadas e a trabalhar sozinhas”, diz, alertando para um dos aspetos que é preciso melhorar.