Gaspar Varela: “O fado é revolucionário. Basta ouvir poemas que a minha tia Amália gravou”

Uma das experiências que o marcou foi a tour com Madonna, em 2019 – conheceram-se numa casa de fados, em Lisboa, e pouco depois a cantora norte-americana convidou-o para acompanhá-la. “Nessa altura, comecei a sentir-me ainda mais livre para explorar aquilo que quero fazer no mundo das artes."

Gaspar Varela tinha seis anos quando quis aprender guitarra portuguesa para acompanhar a bisavó, a fadista Celeste Rodrigues. “Olhava para ela e via a felicidade que sentia por fazer aquilo de que gostava, e também queria isso para mim”, recorda o músico, contando que acabou por tocar com a familiar pouco depois, na Gala de Prémios da Rádio Amália. "Foi o primeiro concerto que dei", recorda.

O primeiro álbum e o Expresso Transatlântico

Gaspar Varela cresceu entre artistas. Aos 15 anos, lançou o primeiro disco, com temas de Carlos Paredes e Jaime Santos. “São as guitarradas que cresci a ouvir”, conta.

Em 2021, criou o projeto musical Expresso Transatlântico, com o irmão, Sebastião Varela, e com um amigo, Rafael Matos. O grupo nasceu uns anos antes de forma quase espontânea. “Estava na tour com a Madonna, o Rafa e o Sebastião estavam em Lisboa e começaram a juntar-se para tocar. Mandavam-me umas coisas. Eu gravava e enviava para eles do outro lado do Atlântico. Daí o nome Expresso Transatlântico.”

Atualmente, e além deste projeto, Gaspar Varela toca com Ana Moura, que sempre foi para si “uma referência” musical. “A Ana está a criar uma visão artística incrível. Acho que era urgente para ela e para nós, espectadores e artistas, o que está a fazer.”

