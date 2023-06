Miguel Faria e Castro: “O sistema de justiça é um dos principais entraves à produtividade do país”

Desde então, foi cimentando o seu percurso na academia. Entre 2020 e 2022, dedicou-se ao estudo os efeitos da pandemia na economia e na política orçamental e as citações dos seus trabalhos dispararam no meio académico. “Foi uma altura muito stressante, mas também muito, muito entusiasmante, porque aconteciam coisas novas todos os dias.”

Nos primeiros tempos em que frequentou a licenciatura em economia, na Universidade Nova de Lisboa, Miguel Faria e Castro não sabia bem o que queria fazer. “Sentia-me um pouco perdido”, conta o açoriano, que trabalha atualmente na divisão de estudos da Reserva Federal (Fed) de St. Louis, nos Estados Unidos, um dos doze bancos regionais do sistema do banco central americano.

A importância do momento certo na economia

Olhando para o seu trabalho, o economista, que é também professor universitário, diz que o mais difícil e, ao mesmo tempo, mais interessante, é “perceber onde estamos em termos de situação económica”. “Por exemplo: Devemos ou não aumentar as taxas de juro? O nosso objetivo é tentar perceber se isso é ou não apropriado no momento, porque sabemos que este tipo de política pode ter efeitos bastante diferentes.”

Miguel Faria e Castro adianta, ainda, que uma das questões mais debatidas atualmente na academia tem a ver com as desigualdades económicas. “Sabemos que a população afroamericana, por exemplo, é mais afetada pelo aumento do desemprego e por variações do rendimento familiar e frequentemente os nossos modelos abstraem-se desse aspeto”, diz, acrescentando que têm trabalhado para “incorporar” este tipo de característica.