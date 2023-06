Joana Carrasqueira, “uma embaixadora da tecnologia” em Silicon Valley

Trabalhar num dos principais centros tecnológicos do mundo é encontrar “sempre alguém interessado em fazer mais e melhor”, afirma a portuguesa Joana Carrasqueira que, aos 33 anos, integra os quadros da Google, em Silicon Valley, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao podcast Bolsa de Futuro, esta responsável pela introdução de novos produtos de "machine learning" destaca o “pragmatismo” da cultura empresarial em que está inserida. Com reuniões de trabalho normalmente com 30 minutos, diz que há “pouco espaço para opiniões que não sejam fundadas em dados concretos”.

“Quantas vezes em Portugal e noutros países agendamos uma reunião para tomar uma decisão relativamente à reunião anterior? Isso é algo que aqui não vejo. Aqui, tomamos decisões. Se foi a correta, ótimo. Se foi a errada, para a próxima vamos melhorar.” E sublinha: “Errar está no DNA de Silicon Valley”.

Depois de se licenciar em Portugal, em Ciências Farmacêuticas, Joana Carrasqueira emigrou para a Holanda, onde trabalhou quatro anos na Federação Internacional dos Farmacêuticos. Passou depois por Espanha, onde fez o MBA, e daí seguiu para os Estados Unidos. A curiosidade para “resolver problemas em grande escala” levou-a a interessar-se pela inteligência artificial e a mudar o rumo da carreira.

Hoje, e já na área tecnológica, tem especial interesse pelas questões associadas à produtividade, “por causa do impacto que podem ter na vida das pessoas”. E deixa alguns exemplos: “[Podemos] ter novos sistemas que nos ajudem a tirar notas durante uma reunião, que façam a transcrição do que se diz, em tempo real, e que, no fim, enviem um email para as pessoas com o follow-up”.