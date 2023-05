Bolsa de Futuro: um podcast sobre jovens que estão a mudar o mundo

Têm menos de 35 anos e, em comum, um percurso que se destaca pela criatividade e inovação.

Nos primeiros episódios do Bolsa de Futuro, vamos conversar com o maestro Martim Sousa Tavares, que voltou a Portugal para criar a Orquestra Sem Fronteiras, um projeto de divulgação da música clássica no interior do País. Iremos, também, ouvir Leonor Caldeira, a advogada que, aos 28 anos, recebeu o Prémio Mandela pela defesa dos direitos humanos num processo contra o líder do Chega, André Ventura.

Vamos ainda viajar até ao outro lado do Atlântico para escutar, na primeira pessoa Miguel Faria e Castro, o economista e professor que, aos 29 anos, começou a trabalhar num dos doze bancos do sistema da reserva federal norte-americana.

Estes são alguns dos jovens que vamos conhecer neste podcast. Para ouvir todas as semanas, sempre ao sábado.