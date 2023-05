Bolsa de Futuro: um podcast sobre jovens que estão a mudar o mundo

Têm menos de 35 anos e, em comum, um percurso que se destaca pela criatividade, talento e inovação. A cada episódio do podcast Bolsa de Futuro, iremos conversar com um jovem português inspirador e inventivo, em áreas tão diferentes como as artes, a ciência ou a economia.

Do maestro Martim Sousa Tavares, que voltou a Portugal para criar um projeto de divulgação da música clássica no interior do País, à advogada Leonor Caldeira, que, aos 28 anos, recebeu o Prémio Mandela pela defesa dos direitos humanos, queremos conhecer as ideias e projetos da nova geração.

Vamos também ouvir o economista Miguel Faria e Castro que, aos 29 anos, começou a trabalhar num dos doze bancos do sistema da reserva federal norte-americana, e conhecer melhor Joana Carrasqueira. Aos 33 anos, a portuguesa trabalha na Google, em Sillicon Valley, nos EUA, onde é responsável pela introdução de novos produtos de machine learning.

Todos os sábados, há um novo episódio para ouvir nas plataformas habituais.