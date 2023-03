Frei Bento Domingues sobre os abusos: “Igreja não soube ter olhos abertos e isso paga-se caro”

Além de ouvir o amigo, o dominicano gravou nas memórias também os discursos de Mário Soares e Álvaro Cunhal. “Era tanta gente! Digo: ‘Oh, Meu Deus!’, antes do 25 de Abril era um horror para esconder uma pessoa que andava a ser perseguida e, agora, tanto revolucionário!”

Antes do 25 de Abril, frei Bento Domingues tinha pertencido à Comissão de Defesa dos Presos Políticos, ao lado de Sophia de Mello Breyner e de outros nomes da cultura, como o compositor Fernando Lopes Graça, o arquiteto Nuno Teotónio Pereira, a artista Maria Keil, Luís Cintra ou Palma Carlos.

“O que tinha de especial, essa Comissão, era que havia vários grupos e cada um tratava dos seus presos. E era impressionante, porque a gente sentia o horror que eram as cadeias e, sobretudo, as torturas”, recorda.

Da Capela do Rato ao exílio

Na passagem de ano de 1972, em pleno regime marcelista, também ao lado da poetisa Sophia de Mello Breyner, frei Bento Domingues esteve na Capela do Rato onde uma manifestação pela paz acabou com presos pela PIDE.

Lembra que até desaconselhou tal encontro. “Disse, o grupo é muito frágil, está muito vigiado, e temos alimentado uma ideia tonta como são católicos, a polícia respeitará mesmo sendo presos”. Mas os seus conselhos não foram escutados. A Capela do Rato encheu-se e a polícia acabou por levar presos alguns populares e o padre Janela.

Para frei Bento Domingues, “foi um momento muito importante, porque a repercussão que teve na Assembleia da República, com a Ala Liberal, passou a ser uma referência”.

Nas memórias do passado em ditadura, o frade guarda também o episódio de uma exposição no Porto que organizou em torno do Concílio do Vaticano II que chamou a atenção da PIDE. Foi na sequência desta mostra que acabou por ter de sair do país, tendo ido parar a Roma durante a reunião magna da igreja.

