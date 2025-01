Barreiro, Florentino e Aursnes: os problemas (e as virtudes) de um meio-campo assim

Na última terça-feira, o Benfica apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal após bater o Farense no Algarve por 3-1. Reviravolta após o golo de Tomané e dinâmicas novas com a introdução de Barreiro, Aursnes e Florentino no 11. Respeito pelo adversário e uma ideia tática adaptada ao São Luís, como Bruno Lage reforçou na conferência de imprensa pós-jogo.

Após o golo madrugador do Farense, a equipa de Tozé Marreco afundou-se no campo. Disposta em 5-4-1, procurou defender o espaço entre linhas e proteger-se em momento de cruzamento. A partir da desvantagem começavam as dúvidas face à incapacidade ofensiva do trio do corredor central encarnado.