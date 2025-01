Nem só de emoção e alma se faz Conceição

Chegar, ver, cancelar a folga... e vencer. Assim se pode resumir a chegada de Sérgio Conceição ao Milan. Oitava Supertaça italiana no palmarés do emblema rossoneri e primeiro troféu do treinador português, dois jogos e uma semana após a chegada ao país que o viu brilhar ainda com a bola nos pés.

Taticamente, pouco se viu da equipa. Pudera, foram poucos treinos e imperava mudar-se a mentalidade primeiro. Foi bem visível ao que o ex-FC Porto vinha: agressividade, regras e compromisso, numa abordagem quase militar.

“Tiki-taka é meter a bola lá dentro”, chegou a dizer na sua primeira conferência de imprensa como treinador do Milan, deixando bem claro que importa vencer, deixar tudo em campo, sendo a estética associada à vitória relegada para segundo plano.

É um contraste com Paulo Fonseca, mas também com Arrigo Sacchi, uma das lendas maiores do clube milanês que ainda há dias disse à Renascença que para ele “o futebol era fantasia”.

Ainda lembrando o mítico italiano, é na abordagem defensiva que encontramos mais parecenças a Sérgio Conceição. Futebol agressivo e todos os jogadores ligados à corrente, independentemente da posição e do estatuto. Já era assim no FC Porto.

No banco, viu-se intervenção através de gritos, gestos e stress, uma forma de estar que conquistou os jogadores e também a estrutura. Zlatan chegou a afirmar que com o novo treinador, ele é quem dá as festinhas aos jogadores, Sérgio é quem grita.

“Não vim para fazer amigos, mas para ganhar”, afirmou após eliminar a Juventus, corroborando a versão do sueco. Em vídeo partilhado nas redes sociais, percebe-se que a fúria ao intervalo do treinador português custou uma televisão ao balneário saudita.

E daqui passamos para o aspeto tático…

Porque a raiva de Sérgio Conceição tem uma explicação: perdia ambos os jogos ao intervalo, e em ambos a sua linha defensiva deixou a desejar. No jogo com a Juventus, Theo Hernández não conseguiu fechar o espaço entre a baliza e o seu extremo, levando a que a sua equipa ficasse em desvantagem. Frente ao Inter, e em cima do apito final da primeira parte, a equipa vê-se numa situação desprotegida num lançamento lateral aparentemente inofensivo. De deixar um treinador em estado de fúria.

Com bola, a equipa esteve amarrada e quase toda a posse que teve foi entre a linha defensiva. Chegando à largura, sempre que houve possibilidade de procurar costas, a equipa fê-lo.