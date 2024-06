Porque Mbappé vai voltar a 'comer' relva (e ainda o save de Football Manager de Ancelotti)

Um sonho tornado realidade. Foi assim que Mbappé descreveu a histórica transferência para o cada vez mais galáctico Real Madrid.

Há muito que este desfecho vinha sendo anunciado. O extremo não renovava com o PSG e multiplicavam-se episódios de insatisfação (ou indisciplina), visíveis a todos os adeptos. A relação com Luis Enrique esfriou e nem a assunção de poder, aumentada após a saída de Messi e Neymar, confortou o jovem prodígio, cada vez mais obstinado com a sua próxima paragem.

Para trás ficam seis campeonatos (acrescentem ainda mais um conquistado pelo Mónaco), três Supertaças, duas Taças da Liga e quatro Taças de França. Isto falando coletivamente, porque individualmente os prémios são infindáveis. De sabor amargo ficam as prestações aquém na Liga dos Campeões, sobretudo a deste ano – que perto esteve Wembley – e a final de Lisboa, em 2020, perdida para o Bayern Munique.

Podia ficar horas a escrever sobre o que Mbappé fez a nível de clubes e seleções, mas fecho com o título mundial de 2018 e aquela final perdida para a Argentina, em Doha, num jogo em que faz um hat-trick (!).

O passo lógico seria o Real Madrid. De peso inquestionável, os super campeões europeus têm uma capacidade de atrair estrelas como ninguém no mundo. Sem o Barcelona no horizonte – demasiados problemas financeiros –, o Real é o maior clube do mundo por larga margem, confirmado nos títulos e na marca global que construiu com o passar dos anos.

Esse peso é determinante para a contratação de estrelas, pois é o único clube do mundo maior que Mbappé neste momento. É o único que lhe devolve a humildade de não conseguir descrever a sensação de ser ‘merengue’.

Do ponto de vista estrutural, isto é determinante, pois provavelmente vamos voltar a ver o ex-PSG a ‘comer’ relva, num contexto em que sabe que se o fizer ganha o respeito da ‘afición’, engorda o palmarés e torna-se uma lenda do futebol mundial.