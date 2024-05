Sporting 2021 vs. Sporting 2024: o que mudou na ideia de Rúben Amorim

A quarta época completa de Rúben Amorim no comando do Sporting marcou o regresso ao título de campeão nacional, que tinha sido conquistado pela última vez em 2021. Neste texto comparo as duas versões de Amorim campeão e o que mudou de 2021 para 2024. Antes, puxo a fita atrás e lembro que, em 2020, Frederico Varandas pagou 10 milhões de euros ao Braga para ter o treinador, na altura com 35 anos e apenas dez jogos no principal escalão português. Depois da desconfiança inicial da bancada, hoje canta-se, em Alvalade, “não tinha curso, não me importei, paguei 10 milhões por Mbway”.

Mérito para o projeto desportivo de Varandas. Deu condições à equipa técnica e nem nos momentos mais difíceis recuou um centímetro. Afinal, no ano passado, o Sporting ficou em quarto lugar e nem aí se cogitou a possibilidade de mudança técnica.

O título, esse, está bem entregue à melhor equipa do campeonato. Em moldes bem diferentes dos que envolveram o Sporting campeão em 2021, como vamos ver.

A presença de público nas bancadas acaba com o ‘mito’ que se criou à volta da desconfiança, pois supostamente isso funcionaria contra a equipa, sobretudo nos jogos em casa. Assim não foi, mas quanto a este ponto devo dizer que o campeonato de 2021 terá tido o efeito de acalmar os adeptos do leão: as circunstâncias não seriam iguais se o clube não conquistasse o campeonato há 18 anos.

Também a forma de comunicar de Amorim mudou radicalmente, garantindo à mesma frescura face ao que se faz no futebol português. Sem se esquivar a questão nenhuma, passou de “e se corre bem?” para “se não vencer títulos, saio no final da época”. Antes, a ligeireza e despreocupação, depois a responsabilização de colocar o Sporting na rota dos títulos, puxando o foco para si e não para os jogadores. Em ambas as versões teve sucesso.