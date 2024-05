Villas-Boas. Romper com o passado, olhar o futuro

A estrondosa vitória de Villas-Boas nas eleições do FC Porto marca o virar de uma página vincada ao longo de 42 anos na história do futebol português. Pinto da Costa sai, sem a pompa e circunstância que talvez esperasse, e dá lugar a um dos treinadores que durante o seu legado abrilhantou o palmarés portista com a conquista, entre outros títulos, da Liga Europa.



Numa campanha eleitoral difamatória, em que se ultrapassaram os limites da sensatez mais vezes que o expectável, tudo foi sarado com um abraço no jogo de voleibol feminino entre os dois candidatos. Findo o jogo político, a normalidade instaurou-se e agora é tempo de apontar agulhas para o futuro.

Para Villas-Boas não fará sentido outra coisa que não romper com o passado. Pelo que prometeu aos sócios, mas sobretudo pela necessidade de devolver ao FC Porto a estabilidade financeira, comercial e desportiva que lhe é merecida.

Zubizarreta pode ser um primeiro passo nesse sentido. O espanhol, pouco habituado às intrigas do nosso futebol, pode revelar-se importante para os primeiros passos do novo presidente do FC Porto. E também no banco. Até agora foram apontados Gian Piero Gasperini e Ernesto Valverde. Ambos sem história e ligação a clubes portugueses.