​Como joga o campeão Inter? Entre o espanto e a explicação

Após seis temporadas na Lazio, Simone Inzaghi aceitou o convite de Steven Zhang, que lhe propôs devolver aos nerazzurri uma hegemonia estruturada e pensada a longo prazo. Desenvolvendo as suas capacidades ano após ano, o treinador mescla a posição e a relação dos jogadores e transforma um futebol europeu ‘preso’ aos ideais de Guardiola ou Klopp. Como anos antes Helenio Herrera, num estilo totalmente diferente (e, permitam-me, mais aborrecido) com o seu ‘catenaccio’, é agora Inzaghi a redefinir o jogo também no gigante de Milão.

À final da Liga dos Campeões a que chegou na temporada passada, o Inter juntou a conquista da Supertaça e da Taça de Itália. Este ano, o terceiro de Inzaghi no Giuseppe Meazza, venceu confortavelmente o título nacional, confirmado com a vitória na ‘casa’ do rival AC Milan.

Os médios Barella e Mkhitaryan perfilam lado a lado, enquanto o turco Çalhanoğlu protege-lhes as costas e assume as funções de um tradicional ‘regista’. Por vezes, é possível vê-lo a construir como se fosse um defesa e isso tem uma explicação simples e que faz este texto passar aos centrais.

São três no papel, os defesas da equipa milanesa. Já mencionados, os exteriores têm funções diferentes do habitual, no momento de construção. Podem ter que dar largura para abrir a equipa e dificultar marcações, mas são também, muitas vezes, responsáveis por movimentos de rotura e criação de superioridade numérica mais à frente.

Para Stefan de Vrij não se sentir sozinho no eixo da defesa, Çalhanoğlu faz-lhe companhia. Por vezes, Barella junta-se a eles. Assim, o Inter ganha capacidade de construção a partir de trás, materializada no passe longo do turco e na capacidade de condução do italiano, contando com os defesas aproximados a uma zona de perda de bola, um momento em que são significativamente mais intensos para reagir à perda. Win-win, mas algo que não está ao alcance de todos.

Sem bola, a equipa dispõe-se no habitual 5x3x2 se estiver remetida ao seu meio-campo, e espelha o sistema adversário quando pressiona. Aí, há mais um capítulo na fluidez que já aqui abordei: se o adversário construir em 4x4x2, por exemplo, um dos centrais avança para um dos médios, os laterais encarregam-se dos laterais adversários, e a equipa fica homem a homem em campo inteiro, desvalorizando a superioridade numérica da linha defensiva face aos avançados, defendida por tantos treinadores.

Ganha o estilo. O Renascimento voltou ao norte de Itália, mas desta vez a bola substituiu o pincel.