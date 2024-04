As virtudes de Rúben

Na passada quarta-feira teci rasgados elogios à forma como Schmidt montou a pressão. Falei até em ares de Benfica 22/23, aquela máquina de pressão que o alemão montou. Disse que Aursnes ajudou o Benfica a subir no terreno e a encostar o Sporting às cordas. Com tão poucos dias de preparação para o segundo round, os treinadores tinham missões bem diferentes, na preparação estratégica para o jogo do campeonato.

De um lado, Schmidt tinha de replicar a postura do jogo da Taça de Portugal e conseguir, se possível, acrescentar um elemento de surpresa assente na continuidade e nos sinais positivos. A repetição do 11 foi o primeiro passo nesse sentido.

Uns quilómetros à frente na segunda circular, Amorim tinha missão bem diferente: corrigir os erros do jogo que apurou o Sporting para o Jamor, aproveitar a largura com mais propriedade e melhorar a equipa com bola. Era mais fácil a tarefa do treinador do Sporting, porque eram evidentes as melhorias que se podiam fazer.

Neste texto, e não sendo tão profundo como o anterior, pretendo elevar a capacidade de adaptação de um dos técnicos mais ‘sexy’ da Europa (e não me refiro ao aspeto físico do treinador leonino).

Geny entrou para o 11 e fez a vida muito difícil a Aursnes. Com o norueguês a pressionar Trincão cada vez que o 17 aproximava para pedir a bola, Geny ficava solto na ala. Era uma questão de fazer a bola chegar lá. Diferente de Esgaio, o moçambicano teve a capacidade de tirar adversários no 1x1. A pressão do Benfica deixou, com uma troca individual, de ser tão efetiva, tal como tinha acontecido na segunda parte na Luz.