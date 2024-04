​O melhor Benfica não chegou

Houve várias diferenças relativamente ao jogo da primeira mão, sendo que a forma como o Benfica pressionou foi aquela com maior impacto no jogo. Não deixou o Sporting respirar e banalizou o padrão que a equipa de Alvalade tem nas saídas, sobretudo depois do pontapé de baliza. Destaque para Florentino, Aursnes e Bah e para a agressividade que permitiu ao Benfica recuperar um incontável número de bolas no meio-campo leonino, sobretudo no primeiro tempo.

Esquecendo o pontapé de baliza, mas ficando ainda na construção verde e branca, a pressão foi igualmente eficaz, sob contornos diferentes. Para anular a desvantagem de 2x4 no corredor central (Florentino e Neves contra Hjulmand, Bragança, Trincão e Paulinho), Schmidt pediu aos laterais que acompanhassem o extremo no lado para o qual a bola estava a ser jogada.O extremo aproximava e era sempre acompanhado. Assim que Florentino ou João Neves davam o indicador para pressionar (ao caírem com vontade em cima de Hjulmand ou Bragança), Aursnes e Bah replicavam a agressividade e impediam o extremo de virar.

A pressão correu bem, aproximou o Benfica da área adversária e encostou o Sporting às cordas em determinados momentos. O escape lógico desta pressão, e que Rúben Amorim não conseguiu aproveitar, foi a solução em largura, pois tanto Bah como Aursnes eram atraídos muito para dentro, e, apesar de algumas bolas entrarem lá, nem Nuno Santos nem Esgaio tiveram o engenho para resolver situações em que estavam em superioridade ou com o marcador direto atrasado face ao seu posicionamento.

Foi o melhor dérbi do Benfica, com algumas coisas por corrigir para sábado, é certo. A defesa de cruzamento continua precária, com a entrada da área a ser constantemente desprotegida – aproveitou Hjulmand – e Tengstedt não parece convencer o mais crente dos adeptos. Atacar a profundidade não chega e na noite de quarta-feira teve nos pés a vantagem no marcador, mas não soube aproveitar.

Sábado há mais. Resta-me lembrar os mais desatentos que, apesar de correções evidentes de Schmidt, de uma melhoria significativa do Benfica face à primeira mão e de largos minutos em que os encarnados asfixiaram o Sporting, são os ‘leões’ que estão na final da Taça. Ganham ânimo para o jogo da Liga e eu fico à espera do segundo round.