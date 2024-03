​D. Kökçü I, o incompreendido

No final da passada semana, as hostes benfiquistas acordaram em sobressalto. Orkan Kökçü, o turco que bateu o recorde de valor pago pelos ‘encarnados' por um jogador, disse ao "De Telegraaf" sentir-se incompreendido e pediu que lhe dessem o papel que melhor enaltecesse as suas qualidades.



Vou saltar a parte das declarações e da sua legitimidade, do timing ou falta dele, e de tudo o que em termos emocionais esta entrevista pode significar para o próprio, para o treinador do Benfica e para toda a estrutura ‘encarnada'. Ou seja, neste artigo não haverá sangue.

Kökçü foi possivelmente dos jogadores mais cobiçados da Europa no último verão. Melhor jogador da Liga Holandesa, diz-se que rejeitou o Manchester United para assinar pelo Benfica. Segundo o próprio, pesou na decisão a forma como o clube lisboeta tem exportado talento. Infelizmente, por todo o mediatismo, valores e reputação do jogador, esperava-se um impacto à la Enzo Fernández, algo que ainda está por acontecer.

Roger Schmidt conhecia-o bem, mas, por ora, é um casamento longe de ser feliz. À primeira vista parece algo estranho, visto que Kökçü ocupa a mesma posição que tinha no Feyenoord e que o levou para as bocas do mundo. Mudaram as funções e aí reside o problema para o jovem internacional turco, sobretudo a quantidade de missões defensivas a que está sujeito sob a alçada do treinador alemão, por palavras do próprio.

Comecemos pela construção. Kökçü é um médio de transporte, gosta de receber de frente para o jogo, mais próximo aos centrais, para através do drible ou em combinações progredir pelo corredor central. É aí que se destaca. Dar-lhe a posição mais adiantada do triângulo do meio-campo castra-o, obrigando-o a receber muitas vezes de costas para o jogo, capítulo onde não está tão à vontade. O futebolista turco prefere procurar colegas entrelinhas com passe, do que propriamente ocupar essa posição, e de trás para a frente chegar perto da área para rematar de longe.