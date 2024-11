Pixel 9 Pro, um telemóvel para fotografar estrelas

É o mais recente telemóvel da Google, o Pixel 9 Pro. Lançado em agosto, está carregado de inteligência artificial e com câmaras que permitem fazer imagens que mal conseguem distinguir-se de grandes máquinas fotográficas profissionais.

Mas para obter resultados é preciso saber mexer no telemóvel e, por estes dias, a Renascença recebeu algumas dicas, num cenário privilegiado: perto de Reguengos de Monsaraz e com o astrofotógrafo Miguel Claro.

No que toca a fotografar estrelas e luas, antes de mais é preciso perceber que o céu tem de estar de feição. Não há máquina fotográfica, de telemóvel ou não, que consiga ultrapassar uma barreira de nuvens. Partindo do princípio que o céu está suficientemente limpo e que estamos numa zona sem grande poluição luminosa, o Pixel 9 Pro tem um modo básico para fotografar as estrelas. Basta colocar o telefone no modo visão noturna, apontar para o céu e automaticamente passa para o modo astrofotografia.

O ideal é que o telemóvel esteja num tripé, pois neste modo, o telemóvel vai tirar várias fotografias durante quatro minutos. No fim do tempo, o telemóvel processa as várias imagens e o resultado final não desilude.

Para os mais entendidos, é possível alterar várias configurações da máquina, por exemplo, o ISO (a sensibilidade do sensor da câmara à luz), garantir que o foco está onde queremos que esteja e fazer o equilíbrio de brancos.

Se é fã das estrelas e está a pensar comprar um telemóvel novo, o Pixel 9 Pro pode ser uma boa hipótese, mas para carteiras mais compostas, à venda em Portugal a começar nos mil euros.