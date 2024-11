MB Way faz primeira transferência internacional

Já lá vai o tempo em que ninguém sabia o que era o MB Way. Agora, esta plataforma de transferências imediatas através do telemóvel já tem mais de seis milhões de utilizadores e, nos últimos meses, têm estado a trabalhar na expansão do sistema.

Na Web Summit concretizou-se esse trabalho. Foi feita a primeira transferência internacional, com dois parceiros europeus: a Bancomat, de Itália, e a Bizum, de Espanha e Andorra. Um valor de 50 euros que circulou entre os três presidentes executivos, da presidente da SIBS para o presidente executivo da espanhola BIZUM, depois para o presidente executivo da Bancomat e depois os 50 euros de volta para a conta da líder da SIBS.

Esta foi uma experiência piloto, mas que a partir de janeiro de 2025 vai poder estar acessível entre Portugal, Espanha e Itália, assim os bancos de cada país preparem os seus sistemas para isso.

A SIBS abriu este caminho, garantindo todas as regras de segurança e códigos de conduta estabelecidos plo Banco Central Europeu. As entidades bancárias terão agora de fazer a sua parte e já há interesse por parte de outros parceiros para seguirem o mesmo caminho que agora foi trilhado por Portugal, Itália e Espanha.