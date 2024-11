Web Summit (e Paddy Cosgrave) de volta com inteligência artificial em destaque

Pela oitava vez em Lisboa, a Web Summit promete voltar a ser o centro das atenções do mundo da tecnologia. O primeiro dia, 11 de novembro, como habitualmente, será reservado apenas à sessão de abertura, mas que já vai dar o mote sobre qual será um dos temas principais da edição deste ano: Inteligência Artificial.

A sessão de abertura marca também o regresso de Paddy Cosgrave. O fundador da Web Summit o ano passado não esteve presente, demitiu-se poucas semanas antes do evento, depois de declarações polémicas sobre o conflito em curso no Médio Oriente. A sua sucessora Katherine Maher durou menos de um ano no cargo e Paddy Cosgrave voltou à liderança da cimeira.

No entanto, as relações de Katherine Maher com a Web Summit terão ficado bem, já que ela será uma das centenas de oradores que vão passar pela FIL e Altice Arena.

Olhando para a lista de oradores, na sessão de abertura estará também um dos nomes mais sonantes, o cantor Pharell Williams que será orador na "talk" com o título "Cultura x Comércio".

Durante o evento, vai estar também o criador da famosa série “Peaky Blinders” e nomes importantes do mundo da tecnologia, como o presidente da Microsoft Brad Smith, a presidente da plataforma Signal ou a presidente da aplicação de encontros Bumble, entre muitos outros.

O evento contará com a presença de cerca de 70 mil participantes e quase três mil empresas.

Quem vai à Web Summit, recomenda-se a instalação da app do evento.