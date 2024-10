Cansado de pedir a terceiros que tirem uma foto para não faltar ninguém?

Depois do primeiro telemóvel Pixel vendido em lojas físicas em Portugal, nos últimos meses chegou um novo modelo, o o Pixel 9. Está disponível em várias versões, com mais ou menos memória, com dimensões maiores ou mais pequenas, mas a presença de Inteligência Artificial continua a marcar a diferença.

Uma das novidades encontra-se na câmara. Agora é possível tirar uma fotografia de grupo a dois tempos, de forma a que ninguém fique de fora e sem ter que pedir a terceiros que tirem uma foto.

Outra ferramenta de edição de fotografias com recurso a inteligência artificial é a possibilidade de reinventar o cenário.

O telefone continua a apostar numa integração com todo o universo Google, incluindo o Gemini, o Google Fotos, o Google Home, entre outros.

Com o Pixel 9, chegou ao mercado mais dois produtos Google: os auriculares sem fios Google Pixel Buds Pro 2, com um eficiente cancelamento de ruído e com um design que impede que os auriculares caiam do ouvido, mesmo com movimentos da cabeça mais frenéticos.



Há também uma nova versão do Pixel Watch, agora na terceira versão. A bateria do novo relógio é melhor, mas tem à mesma que ser carregado todos os dias (mas o carregamento é bastante rápido).

Os três produtos Pixel estão todos à venda em Portugal. Os preços do telemóvel podem variar entre os cerca de 900 euros das versões mais modestas até mais de 1.500 euros. O relógio Pixel Watch 3 começa nos 400 euros e os Buds Pro 2 nos 250 euros.