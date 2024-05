Não sabe em quem votar nas eleições europeias? Esta app pode ajudar

A aplicação chama-se Palumba, que é como quem diz Pomba. É uma app de aconselhamento eleitoral que funciona ao jeito das aplicações de encontros.

Depois de descarregada a aplicação, o utilizador vai ver aparecer no ecrã determinadas propostas. Se concorda desliza para a direita, se não concorda desliza para a esquerda. A aplicação permite ainda manifestar uma aprovação ou desaprovação ligeira ou até dar uma resposta neutra.

As reações às propostas são depois combinadas e fazem "match" com um determinado grupo político do Parlamento Europeu. A Palumba depois direciona para as listas nacionais correspondentes, de acordo com o país de origem do utilizador.

A app, que para já só está disponível para ios, foi criada por uma associação de jovens profissionais e pretende ajudar sobretudo os mais novos a participarem nos atos eleitorais.

As eleições europeias realizam-se em Portugal a 9 de junho. Na União Europeia são chamados a votar 365 milhões de pessoas.