Fazer papel sem abater árvores? Empresa ucraniana tem a solução

Na Web Summit estiveram este ano 2.600 empresas, uma delas a Releaf Paper. Nascida na Ucrânia, a proposta da empresa é simples: produzir papel não há custa de árvores, mas sim à custa de folhas de árvores.

Tudo começou em Kiev, há dois anos, antes da guerra. Os fundadores da empresa chegaram a acordo com a autarquia para receberem as folhas das árvores recolhidas plos serviços municipais.

A câmara ficou contente porque passou a livrar-se, sem custos, das folhas e a empresa ganhou matéria-prima gratuita para fazer papel através de um processo que gasta três vezes menos eletricidade, 15 vezes menos água e salva árvores.

Segundo as contas da empresa, para fazer uma tonelada de pasta de papel é preciso cortar 17 árvores. A Releaf Paper faz essa mesma tonelada usando um pouco mais de duas toneladas de folhas.

Neste momento, a Releaf Paper já consegue produzir 100 mil toneladas de papel.

Com a guerra e procurando expandir-se, a empresa instalou-se também em França e é perto de Paris que, até ao fim do próximo ano, vai abrir a sua primeira linha de produção com financiamento europeu. Têm também financiamento para abrir mais duas linhas e Portugal pode vir a acolher uma delas.

Portugal faz parte da lista de mais de 20 países clientes da empresa. Vendem sacos de papel, de vários tamanhos, envelopes, folhas de papel A4 e A3, entre muitos outros produtos.

Neste momento estão em saldos e vendem em grandes quantidades. Cada 200 sacos, custa agora 44 euros, ou seja, 22 cêntimos cada um.