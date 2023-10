Pagar sem cartão, telefone, bateria ou net. É o MB Way Pulse

Primeiro eram as moedas, depois as notas, depois os cheques, os cartões bancários… Há oito anos, surgiu o MB Way, essa invenção que permite pagar ou enviar dinheiro imediatamente a alguém, tudo só com o telemóvel.

Recentemente, o MB Way lançou o MB Way Pulse, um acessório que dispensa o telefone e permite pagamentos sem necessidade de carregar bateria ou ligação à net.

O MB Way Pulse está disponível em quatro versões, cada uma com quatro cores: uma pulseira, um porta-chaves e dois acessórios diferentes que podem ser adaptados à presilha do relógio ou à pulseira ou colar. São todos resistentes à água.

Qualquer uma destas versões tem um custo de aproximadamente 15 euros.

Se fizer compras inferiores a 50 euros, é só aproximar o MB Way Pulse do terminal de pagamento. Se a compra for superior a 50 euros, será necessário um código.