App da JMJ. Útil, ecológica e pensada para não distrair o peregrino

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ter uma aplicação dedicada ao evento. O lançamento está para breve e pretende que seja uma ferramenta útil e não "uma distração".

Foi esta a lógica da app Lisboa 2023, desenvolvida em parceria com a Altice, explica à Renascença Madalena Mexia, responsável da JMJ por esta ferramenta.

A app será gratuita e vai ter todas as informações de ordem prática, por exemplo, o programa do Festival da Juventude, onde estarão assinalados todos os eventos culturais que vão decorrer, mas também as catequeses Rise Up e as horas e locais dos eventos centrais.

Parte desta informação estará disponibilizada através de mapas, onde também "vão estar assinalados os restaurantes parceiros, pontos de água para encher os cantis e as casas de banho públicas mais próximas".

A aplicação já está disponível para ios e android e nas cinco línguas oficiais – português, inglês, italiano, espanhol e francês. Vai também ter os conteúdos pastorais, nomeadamente orações, leituras e cânticos. A ideia é que os peregrinos possam acompanhar tudo a partir do seu telemóvel e reduzir a necessidade de imprimir papéis, diminuindo o impacto ambiental da JMJ.

Aliás, a preocupação com o ambiente está visível na app, pois vai ter uma calculadora para estimar a pegada carbónica de cada participante. Cada peregrino terá presente o impacto da sua participação e tentar adequar os seus comportamentos e consumos para minimizar a pegada.

Os peregrinos terão uma área reservada, mas mesmo quem não estiver inscrito oficialmente pode descarregar a aplicação para ter acesso a todas as informações úteis.

Quem tiver a app instalada, vai poder receber notificações, seja para lembrar algo que vai começar, seja para dar conta de alguma mudança de última hora.