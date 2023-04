WhatsApp anuncia nova função. Pode usar a app (com o seu número) em vários telefones

Com mais ou menos polémicas, o WhatsApp continua a ser uma das redes sociais de troca de mensagens mais populares e por estes dias tornou-se mais flexível. A empresa diz mesmo que é a concretização de um dos desejos mais pedidos: poder usar o seu WhatsApp noutro telemóvel, sem inativar a app no telemóvel principal.

Segundo o WhatsApp, depois de descarregar a aplicação no segundo telemóvel, vai poder escolher abrir a app com um número já existente. Pode fazer isto até quatro aparelhos diferentes. A tecnológica explica ainda que se a conta estiver inativa durante muito tempo no dispositivo principal, todas as sessões serão terminadas.

A novidade vai começar a estar disponível em todo o mundo de forma gradual ao longo das próximas semanas.