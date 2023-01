CTT tem nova app onde pode tirar uma senha digital

O serviço de correios é daqueles serviços que, nem numa época mais digital, perdem atualidade. Basta pensar, por exemplo, que, se cada vez fazemos mais compras online, são os CTT e outros serviços semelhantes que transportam as encomendas.

Na nova aplicação dos CTT, gratuita e disponível para IOS e android, uma das ferramentas que está disponível é poder seguir onde está uma encomenda que tenha feito.

Outra ferramenta, está relacionada com as portagens eletrónicas. Se não tiver Via Verde a funcionar e tiver passado numa destas portagens, depois terá que pagar. Através desta aplicação pode ir verificando quando é que as portagens já estão a pagamento.

Quando precisar de ir a um balcão dos CTT, na app pode encontrar o mais próximo de si, consultar o horário de funcionamento, perceber se há muitas pessoas na fila e tirar uma senha digital para ser atendido.