Sabe dizer como deve ser os nomes de todos os jogadores que estão no Qatar?

São 32 seleções, de 32 países. No total, são mais de 800 jogadores que estão no Mundial do Qatar. Há os nomes com sonoridade inglesa, francesa, espanhola, portuguesa, mas também os nomes asiáticos ou os de origem muçulmana.

É um desafio saber como se pronuncia corretamente os nomes de todos eles, mas há um site que ajuda nessa tarefa: chama-se “Footballers Say My Name”.

Abrindo a página pode escolher a seleção e aparece, uma por uma, a camisola de cada jogador com o nome escrito. Depois tem um botão onde pode carregar para ouvir como se pronuncia esse nome e ao lado, outro botão para poder gravar a forma como diz o nome.

Uma vez feita a gravação, o site avalia a sua prestação, escrevendo se está ótimo, se está razoável, aconselhando a praticar mais ou, se estiver mesmo mau, informa-o “Desculpe, não foi possível reconhecer”.

João Vítor Martins é o engenheiro de software que criou esta página e explica o porquê da sua iniciativa. Diz que, pela sua própria experiência enquanto brasileiro a viver fora do seu pais, quando o nome é dito de forma errada com frequência, fica-se com a sensação de não ser bem-vindo.