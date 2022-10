Fã de coleções de cromos? A do Mundial de Futebol poder fazer virtualmente

É uma das coleções de cromos do momento entre os mais novos: a coleção do Mundial de Futebol que começa no próximo mês no Qatar.

Desta vez, a coleção pode ser feita de duas formas: em papel ou virtualmente.

Para fazer virtualmente, primeiro tem de descarregar a aplicação da caderneta. É gratuita, aliás, tudo o que diz respeito a esta coleção é gratuito.

As carteirinhas de cromos não se compram, mas tem direito a um determinado número de carteirinhas por dia. Por exemplo, se estiver a fazer coleção como convidado, ou seja, sem ter feito registo, tem direito a uma carteirinha; se estiver registado, tem direito a duas; se digitalizar imagens de produtos da Panini e da Coca Cola, as marcas parceiras desta coleção, tem direito a três ou quatro.

Aberta a carteirinha, automaticamente são sinalizados os cromos novos e os repetidos. Os novos vão para a caderneta e pode colá-los virtualmente, um a um. Os repetidos vão para a área de troca e é aqui pode fazer trocas com qualquer pessoa que esteja a fazer a mesma coleção virtual, sem ter de trocar mensagens com ninguém.

A caderneta virtual é muito semelhante à de papel, tem as 32 equipas, cromos especiais e dourados, os mais desejados.

A iniciativa está a ter boa aceitação: há 16 milhões de pessoas a fazer esta coleção virtualmente, já foram abertas quase 250 milhões de carteirinhas e trocados 190 milhões de cromos.