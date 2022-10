Dúvidas sobre segurança dos sites? Deco ajuda a esclarecer

A Deco, associação de defesa do consumidor, criou uma página para que todos possam verificar se um determinado site é seguro. Se for esse os eu caso, basta vir aqui.

O site é simples de preencher, basta inserir o endereço da página sobre a qual tem dúvidas e de imediato sabe o resultado.

Apesar da resposta imediata, a Deco aconselha ainda a fazer uma verificação manual e tem acesso a uma outra página com vários passos e dicas que deve seguir para verificar essa segurança, entre os quais, por exemplo, verificar se o endereço do site a que quer aceder começa com o sinal de um cadeado fechado e com as letras "https".