Limpar oceanos. Organização retira 100 toneladas do Pacífico

É uma luz de esperança ao fundo do túnel. A Organização sem fins Lucrativos The Ocean Cleanup desenvolveu melhorias na tecnologia que usa para recolher lixo dos oceanos e rios. Por estes dias Há dias esta organização atingiu um marco assinalável: em 11 meses retirou 100 toneladas de lixo do Oceano Pacífico.

A Ocean Clean Up usa embarcações movidas a energia solar para tirar lixo da água. Numa primeira experiência, anterior a 2021, o sistema já tinha conseguido tirar sete toneladas de plástico, mas com as melhorias alcançadas essa fasquia subiu para as 100 toneladas em 11 meses. A organização já está a testar uma terceira versão do sistema que, assegura, poderá recolher 10 vezes mais resíduos.

O lixo é recolhido, trazido para terra e reciclado. A Ocean Cleanup já produziu uma linha de óculos escuros feitos com plástico reciclado que esgotaram em fevereiro deste ano. Para já decidiram que não vão voltar a dedicar-se ao fabrico de produtos semelhantes, tendo estabelecido parcerias para que o lixo recolhido seja usado por outros.

A organização refedre que na Grande Ilha de Lixo do Oceano Pacífico, há entre um a dois milhões de toneladas essencialmente de plástico, uma mancha que equivale a três vezes a dimensão de França.

A Ocean Clean Up tem como objetivo limpar 90% do plástico nos oceanos até 2040.