Férias à vista? Temos quatro sugestões para si

O telemóvel e a tecnologia já se sabe que andam connosco para todo o lado e neste tempo de verão não é exceção.

Férias é para muitos sinónimos de viagens e a primeira sugestão é experimentar uma versão do Google Maps que inclui estimativas de custo do combustível no caminho sugerido. É uma versão experimental, mas pode entrar no grupo de utilizadores com acesso a esta nova funcionalidade.

Para quem viaja de avião, um dos terrores das férias é ficar sem malas. Um dos estratagemas que cada vez mais pessoas usam é colocar na mala um daqueles pequenos dispositivos que permite, através de sinal GPS, localizar onde está determinado objeto. A Apple, Samsung e outras marcas têm este produto disponível que habitualmente é pequeno e discreto e com preços unitários a rondar os 25/30 euros.

Para quem gosta de andar a pé ou de bicicleta, a sugestão é a aplicação All Trails. Uma vez descarregada, a app identifica onde está e sugere caminhos a pé ou de bicicleta que possa fazer nas redondezas. Se convidar um amigo para esta app, a AllTrails promete plantar duas árvores por si.

A última sugestão, não é assim tão tecnológica, mas o tempo quente chama a bebidas fresquinhas e quantos de nós já não passámos pela chatice de não ter espaço no congelador para ter gelo em casa. Se ainda não deu conta, há máquinas de gelo domésticas, vários modelos e marcas, uns fazem mais ou menos cubos, em 10/15 minutos. O preço vai para cima de 100 euros e pode chegar aos 200.