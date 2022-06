Vai ao Rock in Rio? Descarregue a app e escape às filas para a roda gigante ou slide

Se vai à 9ª edição do Rock in Rio em Portugal tem de descarregar a app Rock in Rio Lisboa, disponível para ios e android. Esta aplicação promete tirar ainda mais partido da Cidade do Rock.

Damos dois exemplos: roda gigante e slide. São duas das imagens de marca deste festival e muitos nem tentam andar nestas atrações porque as filas são enormes, mas com esta app pode agendar a sua vez.

O agendamento só pode ser feito quando já estiver no recinto e não se distraia muito, pois as vagas terminam umas boas horas antes do encerramento.

Agendamento feito, à hora prevista basta aparecer e mostrar o comprovativo do agendamento. Muito provavelmente, ainda que com hora marcada, é possível que tenha de esperar alguma coisa, mas nada comparado com as longas filas que existem habitualmente.

A app tem outras funcionalidades, por exemplo, acesso aos horários e alinhamento de todos os palcos e pode constituir a sua agenda personalizada.

A aplicação tem ainda notícias sobre o evento e uma secção de perguntas frequentes.