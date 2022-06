Jogo para férias. Há uma app de mímica para miúdos e graúdos

A pensar nos tempos de férias e na diversão conjunta de miúdos e graúdos, na edição desta semana do 48k fica a sugestão do jogo Guess Up.

O jogo é gratuito e está disponível nas habituais lojas de aplicações. Depois de descarregar, o primeiro passo é escolher uma categoria. E há muitas e para todos os gostos, desde as mais clássicas - Animais, Desporto, Geografia, Marcas, Personagens, Profissões - até outras mais específicas, por exemplo, categoria só dedicada a Harry Potter ou a algumas séries famosas.

Uma vez escolhida a categoria, uma pessoa segura no telemóvel com o ecrã virado para o ou os parceiros de jogo. No ecrã aparece uma palavra e quem a lê tem que a descrever seja só com gestos ou também com sons e palavras.

Quando acerta, vira o ecrã para cima e surge outra palavra. Se estiver a demorar muito tempo a adivinhar e quiser passar, vira o ecrã para baixo e recebe nova palavra.

O tempo para cada prova é limitado, mas pode definir o que quiser.

A aplicação também permite definir em que língua quer jogar, sendo que no caso do português, tem a versão brasileira e a versão portuguesa.

Nas opções de personalização do jogo, pode até criar uma categoria e partilhá-la com os amigos que também joguem o Guess Up.