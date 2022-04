Comer com pauzinhos elétricos que enganam o palato e ajudam a evitar o sal

É uma invenção desenvolvida pela Universidade de Meiji, uma universidade privada japonesa: um par de pauzinhos elétricos que permite intensificar o sabor dos alimentos sem ter que adicionar mais sal ou açúcar.

Como é que funciona? No fundo, os pauzinhos vão enganar o palato. Na ponta de um dos pauzinhos há uma parte metálica que transmite uma corrente elétrica que tem um efeito nas papilas gustativas que permite realçar o sabor dos alimentos.

De acordo com os estudos desta universidade, esta estimulação potencia uma vez e meia o sabor salgado, ou seja, pode-se reduzir o sal em 30% e não perder pitada do sabor.

Os pauzinhos estão ligados por um fio a uma bateria que se coloca no pulso. Se está com receio de apanhar um choque, saiba que a intensidade da corrente é muito baixa e praticamente impercetível ao corpo humano, garantem os investigadores desta universidade de Tóquio que já desenvolveram ensaios com pessoas a testar estes pauzinhos.

Para quem está a pensar que não se ajeita com pauzinhos, resta dizer que a tecnologia pode ser aplicada também em colheres.