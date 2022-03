Robots a atender num hotel ou restaurante? Já esteve mais longe

Imagine que está no quarto do hotel e pede o serviço de quartos. Quando abrir a porta do quarto, podem bem, num futuro não tão longiquo, encontrar um robot para entregar-lhe o que pediu.

Esta seria a principal função de um dos quatro robots que a empresa Beltrão Coelho tem em exposição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano, após dois anos de pandemia, regressa aos corredores da FIL, em Lisboa.

São quatro, um deles com um aspeto mais humano que pode estar por exemplo na receção a responder a perguntas simples como qual é o horário do pequeno-almoço ou onde é que fica uma determinada sala de reuniões; outro robot, por exemplo, pode ser usado no hotel ou em restaurante, em vez de ter um ser humano a entregar a travessa do almoço, pode bem ser um robot.

São quatro soluções com preços que podem ir dos seis mil aos 60 mil euros, consoante o grau de complexidade e valências da máquina.

O responsável da empresa diz que, neste momento, em Portugal, o mercado ainda está numa fase de descobrir que soluções existem, mas acredita que estes robots podem, por exemplo, ajudar a resolver um dos grandes problemas do setor: a falta de mão de obra.